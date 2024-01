Tekken 8 : Devil Jin fait régner la terreur avant la sortie du jeu

Et voilà, nous voici à la fin d’une longue campagne marketing de la part de Bandai Namco, qui nous a martelé de vidéos autour de Tekken 8 afin de nous faire comprendre qu’il s’agissait ici d’une nouvelle ère pour la saga. Et ce huitième opus semble tenir ses promesses, comme notre test l’indique en long et en large. Mais avant la sortie de son jeu, l’éditeur japonais avait une dernière vidéo à nous présenter, qui met en avant Devil Jin et son rire particulièrement démoniaque.