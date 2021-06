Aperçu Tandem: A Tale of Shadows – Des puzzles qui sont pour l’instant à la hauteur de son esthétique

Vous l’avez sans doute découvert lors de notre AG French Direct, Tandem: A Tale of Shadows était l’un des titres qui nous avait le plus surpris grâce à une qualité visuelle impressionnante pour un jeu indépendant. On doit le titre au studio français Monochrome qui a une approche assez unique de l’industrie. Nous vous renvoyons à notre interview avec le co-fondateur : JB Grasset qui vous permettra d’ailleurs d’en savoir un peu plus.

Afin de savoir si le titre est bien plus qu’une jolie vitrine, nous vous donnons nos première impressions après avoir terminé une démo du jeu sur PC (via Steam) qui nous a laissé expérimenter les premiers niveaux. Tandem: A Tale of Shadows sortira en 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Une aventure burtonienne

Les développeurs l’avaient déjà évoqué mais Tandem: A Tale of Shadows ne mettra clairement pas sa narration en avant. Autant être clair tout de suite, le titre mise avant-gout sur son ambiance et son gameplay. Toutefois, cela ne nous empêche pas d’avoir un contexte pour nous pousser à progresser. On suit donc les aventures d’Emma et de son ours en peluche Fenton qui partent à la recherche du fameux Thomas Kane qui a mystérieusement disparu. Une jolie cinématique d’intro nous permet d’ailleurs de présenter tout ça même si ce sera pour l’instant notre seul contact avec le scénario.

C’est assez flagrant, mais la progression manque cruellement de dialogues et d’interactions pour donner un peu de vie à l’aventure. Heureusement le titre peut compter sur son atmosphère et son esthétique qui font mouche. C’est indéniable, Tandem: A Tale of Shadows est graphiquement une réussite. Pour un titre qui joue en plus sur les jeux de lumière, on constate que la technique est savamment maitrisée. Le look des personnages, et ce côté sombre donne une petit touche burtonienne assez plaisante. En bref, on jouera à Tandem pour son ambiance et non pas pour son histoire qui ne sert que de prétexte. La démo se limitait aux jardins du manoir mais d’après les trailers du titre, on sait qu’il nous promet des endroits assez variés et un peu plus atypiques.

Un Puzzle platformer qui démarre bien

A l’image d’un Shady Part of me, Tandem va nous demander de résoudre tout un tas de casse-têtes en jouant avec l’ombre et la lumière. Le joueur doit ainsi prendre le contrôle d’Emma et Fenton afin que ce dernier puisse récupérer des cristaux qui marquent la fin d’un niveau. Généralement, les premiers pas ne reflètent pas le challenge fourni par un titre afin de démarrer en douceur mais pourtant, on sent déjà le potentiel du jeu à ce niveau puisqu’il n’hésite pas à enrichir ses mécaniques assez rapidement.

Ainsi, au départ, Emma est notre lumière puisqu’elle doit se déplacer afin de créer une ombre permettant à Fenton de se frayer un chemin. Etant donné que l’on contrôle Emma en vue de dessus, le principe est assez intuitif pour diriger les ombres, mais il se complique au fur et à mesure puisque l’on doit tour à tour prendre le contrôle des deux protagonistes, et effectuer plus de tâches pour parvenir à terminer un niveau. Cela passe par plusieurs interrupteurs à déclencher, des pièges à désactiver ou encore des clefs à récupérer.

Il arrive même un moment où Emma casse sa lanterne et devra compter sur la force de ses bras pour interagir avec le décor afin de guider Fenton. Des ennemis viendront aussi corser les déplacements de la jeune fille et nous avions ici des araignées mécaniques qu’il fallait neutraliser ou esquiver. Toutefois, l’ours en peluche est quelque peu délaissé puisque la jeune fille fait tout le boulot si l’on peut dire. Fenton ne fait que sauter de plateforme en plateforme.

Dommage que son rôle soit trop en retrait par rapport à Emma. Tandem: A Tale of Shadows nous fait tout de même passer un bon moment puisque les casse-têtes sont courts et nous offrent un challenge assez correct surtout pour un début de parcours. Si les puzzles gardent cette même dynamique sur la longueur, il pourra être une belle pépite malgré les lacunes que l’on a évoquées.