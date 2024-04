Tales of the Shire : le jeu cozy avec des Hobbits arrivera fin 2024, les premières images

Tales of the Shire veut faire son trou (de Hobbit)

Tales of the Shire est prévu sur PS5, Xbox Series, Switch et PC pour la fin d’année 2024 et nous invite dans le charmant endroit de Lèzeau, une petite bourgade de la Comté qui espère bien obtenir le statut officiel de village. Et si vous espérez une expérience plus tranquille que les Nains dans la Mine de la Moria, ou tout simplement meilleure que celle de Gollum, alors ce simulateur de vie tranquille est probablement fait pour vous.

Dans ce jeu, on incarne un (ou une) Hobbit de notre création qui tente de se faire un petit chez soi douillet, nouer de belles amitiés et pourquoi pas organiser un Festival de Lèzeau si mémorable que le lieu apparaîtra enfin sur les cartes. De nombreuses activités ponctuent votre quotidien et l’exploration du coin, comme la cueillette, la pêche, le shopping, le jardinage et bien évidemment la cuisine, si chère à ces petits êtes avec leurs très nombreux repas.

Et vous pouvez convier les habitants à partager vos bons petits plats mais on ne sait pas encore si cela inclut les quelques têtes connues que l’on pense reconnaître dans la bande-annonce. Peu de doute sur l’identité du grand sorcier gris même si on le voit de dos mais on croit deviner un certain Saquet et son fidèle jardinier sous le grand arbre de la place du village.

On veut Tom Bombadil !

Si la douce vie de Hobbit vous paraît un peu trop tranquille, on nous promet qu’elle ne sera pas monotone pour autant. Déjà parce que l’on nous annonce que les saisons auront un impact non négligeable sur votre quotidien et les surprises à découvrir aux alentours. De plus, le club local auront des missions journalières à vous confier et le communiqué parle de « progression de l’histoire », signe qu’il y aura au moins une petite intrigue avec des étapes.

On doit avouer que l’on n’est pas encore exactement convaincu par la tête des personnages mais on fait au moins confiance à Weta Workshop pour tout ce qui touche à la fidélité à l’univers de Tolkien. En effet, si Tales of the Shire est leur premier jeu, l’entreprise est surtout connue pour son travail sur les designs, costumes, effets spéciaux des films Seigneur des Anneaux et Hobbit de Peter Jackson mais aussi de la série les Anneaux de Pouvoir.

D’ailleurs si ce détail vous intéresse, sachez que pour cette adaptation comme on pouvait s’en douter avec le titre complet, ce sont bien les droits sur les livres Seigneurs des Anneaux qui ont été cédés par Middle-Earth Enterprises (et ses amis). Certes vu la série d’Amazon, on sait que cela ne veut pas dire grand chose sur ce qui peut être utilisé ou non mais c’est ce qui nous fait supposer que le jeu se déroule avant le départ de membres fondateur de la communauté.

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game est donc prévu pour cette fin d’année sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC (Steam). Notez que le communiqué de presse anglais précise que le jeu sera uniquement disponible en version dématérialisée.