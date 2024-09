Le jeu Tales of the Shire, basé sur l’univers du Seigneur des Anneaux, sera présenté dans son propre showcase le 22 septembre

Le rendez-vous est pris pour tout savoir sur le jeu de simulation

Et pour bien marquer ce retour, les deux partenaires ont vu les choses en grand. Plutôt que de simplement publier une nouvelle bande-annonce de leur jeu, c’est un showcase entier qui sera dédié à Tales of the Shire. Avec l’émission « A Hobbit Day Showcase », il sera possible d’en savoir bien plus sur les différents aspects du jeu, comme le système de cuisine, le commerce ou encore comment décorer sa petite maison. Les personnages que l’on croisera dans le jeu seront également présentés.

Ce showcase sera diffusé le 22 septembre prochain à 19h30, heure de Paris, sur Twitch et YouTube. Une date qui n’est pas choisie au hasard puisqu’il s’agira du Hobbit Day, une célébration annuelle pour les fans de la saga Le Seigneur des Anneaux. L’émission devrait a priori durer un peu moins de 30 minutes, puisque juste après, à 20 heures, une séance de question-réponses sur le jeu aura lieu à la TwitchCon.

Pour rappel, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game doit sortir sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et mobiles (via Netflix) à une date inconnue, même si aux dernières nouvelles, le jeu était prévu pour cette fin d’année.