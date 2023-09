Tales of the Shire : le nouveau jeu Seigneur des Anneaux dévoile un premier teaser avant sa sortie en 2024

Tales of the Shire nous refait le teaser de Pokémon Écarlate

Tales of the Shire, ou « Contes de la Comté » comme on pourrait le traduire en français, mettra donc en avant les hobbits. La vidéo en prise de vue réelle montre une jeune femme dans un décor qui pourrait justement faire très Comté en dehors de quelques détails comme un casque ou un ordinateur portable. On la voit dessiner une hobbit dans un carnet avant que les pages se mettent à tourner jusqu’à dévoiler le titre.

On peut y voir plusieurs éléments qui auraient clairement leur place dans Hobbitebourg et ses alentours. Mais on voit aussi trois panneaux directionnels pour Green Dragon, Ivy Bush et Bywater. Il faut savoir que Bywater (ou Lèzeau/Belleau dans les traductions français) est une ville de la Comté (et l’endroit où a lieu l’ultime bataille de la Guerre de l’Anneau pour libérer la Comté).

Mais c’est aussi la ville qui abrite l’Auberge du Dragon Vert (donc Green Dragon) d’où partent Bilbon et les Nains pour leur voyage inattendu et qui est également très régulièrement fréquentée par Frodon, Sam, Merry et Pippin. Et l’Ivy Bush est l’Auberge du Buisson de Lierre située sur la route entre Lèzeau et Hobbitebourg.

Harvest Moon au pays de Frodon ?

Le texte de présentation qui accompagne la vidéo promet de nous permettre de nous faire vivre la confortable vie de hobbit dans un jeu qui réchauffe le cœur. Le premier réflexe est donc de penser à une simulation de vie à la ferme vu leur multiplication ces dernières années. Sauf si la mention de deux auberges serait plutôt un indice pour nous mettre sur la voie d’un jeu de gestion tranquille d’une auberge. Un calme partagé par l’image qui sert de fond au site officiel.

Quoiqu’il en soit, cela devrait être beaucoup plus reposant que le jeu de survie Return to Moria qui sortira 24 octobre. Là ou Tales of the Shire n’a pas encore de date de sortie précise puisque l’on sait simplement qu’il arrivera en 2024 sur PC et consoles, sans qu’aucune plateforme ne soit nommée. De toute façon, lors de son annonce initiale, on nous avait prévenu qu’il n’arrivera pas avant avril 2024 au plus tôt.

Au développement, on retrouvera la section jeu vidéo de Wētā Workshop, la société Néo-Zélandaise connait très bien l’univers de Tolkien puisque elle a travaillé sur les costumes, décors, maquillages, effets pratiques et spéciaux des films Seigneurs des Anneaux, mais aussi Hobbit et de la série des Anneaux de Pouvoir.

Rendez-vous donc en 2024 pour Tales of the Shire sur PC et consoles, en espérant que le résultat soit meilleur que les aventures de Gollum.