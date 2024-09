Tales of the Shire ne verra pas le jour cet automne, le jeu où vous incarnez un Hobbit est repoussé à 2025

Plus d’informations à venir lors du showcase

Puisque le jeu avait disparu des radars depuis pas mal de temps, on ne s’attendait plus réellement à ce qu’il sorte à temps. Il a déjà manqué une première fois sa période de sortie et visait maintenant l’automne de cette année, ce qui semblait être compromis étant donné le manque de communication autour du jeu. Weta Workshop a donc voulu évacuer la mauvaise nouvelle dès maintenant, plutôt que de l’annoncer durant les festivités du A Hobbit Day Showcase, qui aura lieu le 22 septembre.

Tales of the Shire ne verra donc pas le jour cette année, comme c’était initialement prévu, mais sortira au début de l’année 2025. Aucune date n’est encore précisée, sans doute pour éviter un nouveau manquement. Maintenant que tout cela est dit, le studio peut se concentrer sur la présentation de son jeu et parlera plus précisément de la fenêtre de sortie lors du showcase, qui devient donc encore plus immanquable pour les personnes qui attendent le titre.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game doit sortir sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et mobiles (via Netflix).