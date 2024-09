Un minuscule individu dans le vaste monde.

Quand on parle d’adaptations en jeux vidéo, la licence Seigneur des Anneaux n’a pas connu un sort très reluisant ces dernières années. Si les années 2000 étaient marquées par quelques chouettes titres restés en mémoire (et l’excellent MMO), les dernières créations n’ont pas vraiment marqué les esprits. Entre les projets annulés, le catastrophique Gollum et le lancement compliqué de Return to Moria (désormais corrigé), les attentes des fans se cristallisent.

La prochaine proposition, c’est un dénommé The Lord of the Rings: Tales of the Shire, un jeu de simulation tout cozy, qui pourrait être présenté avec facilité comme un « Animal Crossing dans l’univers des Hobbits ». Avec ses nombreuses options de personnalisation, ses moments calmes, ses recettes et ses bons petits plats à cuisiner, la possibilité de décorer son intérieur… Vous y incarnez un hobbit qui n’a que faire de l’aventure et qui préfère largement pêcher dans un cadre joyeux plutôt que de penser aux sombres contrées.

Comme prévu, le titre a présenté un showcase ce dimanche soir, entièrement dédié à la présentation de l’expérience. A vrai dire, rien de bien nouveau dans cette longue présentation, mais un rappel de tout ce qui nous attend dans cette adaptation qui sent bon la relaxation. Si le parti pris visuel ne plaira peut-être pas à tout le monde, il faut tout de même avouer que l’ambiance donne bien envie de s’y plonger. Avec Weta Workshop derrière (qui s’est occupé, notamment, des décors des films), on peut difficilement craindre un manque de fidélité. Et on ne va pas se mentir, la réalisation de l’émission est très réussie, avec de jolis plans de caméra.

Evidemment, l’information à retenir ici, c’est qu’une date de sortie est enfin tombée. Récemment repoussée à l’année prochaine, Tales of the Shire sortira le 22 mars 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Netflix. Sachez également que nous avons reçu un accès pour y jouer en avant-première et que notre premier avis arrivera prochainement, avec un peu de retard.