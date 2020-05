Tales of Crestoria présente le personnage d’Orwin Granberg

Les personnages de Tales of Crestoria continuent de se dévoiler via des trailers de présentation. Après les vidéos de Kanata Hjuger, Misella, Vicious, Aegis Alver et Yuna Azetta, voici Orwin Granberg.

Un Homme cultivé et las du monde

Orwin Granberg est un homme cultivé, affable, mais fatigué et désespéré du monde. Perpétuellement apathique, il contribue peu à la société. Il a une femme, Niina, et une fille de 10 ans nommée Aura. La famille subsiste principalement grâce aux revenus de Niina.

Nom : Orwin Granberg

Voix : Hiroko Yasumoto

Age : 34 ans

Taille : 181 centimètres

Anniversaire : 21 avril

Tales of Crestoria sera disponible début juin sur IOS et Android.