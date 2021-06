Tales of Arise aura droit à un stream de présentation le 18 juin

Bandai Namco n’a pas fait les choses à moitié hier lors de l’ouverture du Summer Game Fest, avec la présence de House of Ashes, Elden Ring, ainsi que Tales of Arise, qui est venu présenter un nouveau trailer illustrant les deux nouveaux personnages du groupe de héros. L’éditeur compte bien parler de plus en plus de son jeu, et c’est pourquoi un live stream aura lieu prochainement.

Le jeu communique enfin un peu plus

Bandai Namco annonce qu’un stream consacré au jeu sera diffusé au Japon le 18 juin prochain, à 13h30 chez nous. On ignore le contenu du stream, mais ce sera certainement l’occasion d’en apprendre plus sur les personnages et l’histoire, étant donné que les présentateurs seront les doubleurs de Shionne, Rinwell et Law, trois des héros de cet opus. Le stream sera diffusé sur YouTube.

D’ici là, on peut peut-être espérer revoir le jeu lors de la présentation de Bandai Namco le 15 juin prochain, mais rien n’est confirmé pour le moment.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.