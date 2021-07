Tales of Arise : Les développeurs reviennent sur le système de combat et sur les personnages du jeu

Mine de rien, Tales of Arise sort dans maintenant un peu plus de deux mois seulement, et Bandai Namco se fait décidément bien moins avare en informations sur le jeu depuis quelques semaines. Après avoir à nouveau présenté Alphen et Shionne dans des trailers respectifs, c’est au tour de l’équipe de développement de prendre la parole afin de nous en dire plus sur les combats du jeu.

Un nouveau carnet de développeurs à découvrir

L'équipe derrière #TalesOfArise a de nouvelles informations à vous partager sur le système de combat et le développement des personnages ! pic.twitter.com/HD0k54Rdtd — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) July 1, 2021

Si vous avez déjà joué à un opus de la série des Tales of, vous savez sans doute que le système de combat est très important au sein d’un épisode, et le directeur du projet Hirokazu Kagawa en a conscience. On nous explique alors dans cette vidéo les nouveautés, avec les contre-attaques et les frappes bonus, où deux héros viendront s’allier le temps d’une attaque dévastatrice, sans casser le rythme des combats.

Le directeur artistique du jeu, Minoru Iwamoto, partage aussi quelques détails sur la conception des personnages, qui sont désormais plus réalistes grâce à la motion capture. De quoi rendre les mouvements du visage plus humains, afin de mieux retranscrire les émotions de personnages.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu, on l’on revient sur notre premier contact avec le jeu.