Tales of Arise : Au tour de Shionne d’avoir droit à sa vidéo

La semaine passée, Bandai Namco nous avait présenté un peu plus en détails Alphen, l’un des deux protagonistes de cette nouvelle aventure. Comme on pouvait s’y attendre c’est désormais au tour de Shionne de briller dans une nouvelle vidéo.

L’autre protagoniste entre en jeu

Ce nouveau trailer nous permet donc de découvrir un peu plus les capacités de Shionne lors des combats mais aussi d’en apprendre plus sur son histoire.

On peut voir qu’elle est atteinte d’une malédiction qui empêche quiconque de vraiment l’approcher, sous peine de recevoir une décharge. On imagine qu’un autre personnage du groupe sera à son tour présenté la semaine prochaine.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu, on l’on revient sur notre premier contact avec le jeu.