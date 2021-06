Tales of Arise présente Alphen dans une vidéo dédiée

Après son passage à l’E3 2021, Tales of Arise continue sa promotion avec de nouvelles vidéos à découvrir. Bandai Namco souhaite visiblement nous présenter les personnages jouables un par un, et on commence donc aujourd’hui avec Alphen, l’un des protagonistes de cette aventure.

Alphen tombe le masque

On peut ici voir Alphen en pleine action, avec un style de combat rapide basé sur le maniement de l’épée, mais aussi en découvrir un peu plus sur le personnage avec des scènes issues du début de l’aventure, lorsqu’il possède encore son masque. On imagine que Shionne sera la prochaine à avoir droit à sa vidéo.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu, on l’on revient sur notre premier contact avec le jeu.