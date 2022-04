Tales from the borderlands : une suite dévoilée cet été

Tales from the Borderlands a été mentionné lors de la conférence Gearbox de la Pax East 2022 par Randy Pitchford qui a commencé le teasing en fin de présentation pour commencer à préparer le terrain.

On change tout mais on garde le nom Tales from the Borderlands ?

C’est officiel, Tales from the Borderlands aura droit à une suite qui sortira en 2022. Enfin quand on parle de suite, il faut tout de même se méfier puisque le magicien nous prévient que l’on suivra de tout nouveaux personnages dans une toute nouvelle aventure. Reste à voir si ce sera semblable au jeu précédent avec un cast inédit mais qui pouvait croiser des têtes connues. Il faut reconnaitre qu’on aimerait bien des nouvelles de Fiona par exemple.

Côté concret, on sait juste que le jeu sera développé en interne par Gearbox Software. On ne sait pas si la nouvelle acquisition Lost Boys Interactive annoncée ce matin même, participera à la production du jeu, au moins en tant qu’équipe de soutien comme sur Tiny Tina’s Wonderlands qui a d’ailleurs accueilli son premier DLC aujourd’hui.

On pouvait s’en douter, ce Tales from the Borderlands ne sera pas un looter-shooter et appartiendra bien au genre de la fiction interactive mais nous n’avons pas plus d’informations sur le format épisode ou non de l’aventure par exemple. On nous promet une vraie annonce beaucoup plus concrète pendant l’été, ce qui laissera donc largement assez de temps pour décortiquer l’image teaser et ses silhouettes.