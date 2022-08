Accueil » Actualités » New Tales from the Borderlands ouvre aussi ses précommandes pour son édition Deluxe

Pas mal de nouveaux jeux ont été annoncés lors de l’Opening Night Live de cette Gamescom 2022, et c’est donc normal de voir beaucoup d’entre eux ouvrir leurs précommandes sur différentes boutiques en ligne. New Tales from the Borderlands a dévoilé ses toutes premières images lors de la cérémonie, et il n’a pas de temps à perdre, puisque sa sortie est fixée dans un petit moins de deux mois. Voici donc où précommander New Tales from the Borderlands.

Où précommander New Tales from the Borderlands ?

Vous pouvez précommande dès maintenant New Tales from the Borderlands chez Amazon, qui liste le jeu aux alentours des 40 € sur les différentes plateformes. Il faut savoir que le jeu n’est a priori vendu en physique que via sa Deluxe Edition. Cette dernière contient les éléments suivants :

Le jeu New Tales from the Borderlands

Le jeu Tales from the Borderlands en format dématérialisé via un code

Le pack « Adventure Capital » : Objets cosmétiques pour Anus, Octavio et Fran 10 000 unités de la monnaie du jeu Item collector FL4K Vaultlander



Un joli bonus donc, étant donné que cela vous permet de jouer aux deux titres et de rattraper votre éventuel retard sur le premier opus.

New Tales from the Borderlands sortira le 21 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.