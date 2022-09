Accueil » Actualités » New Tales from the Borderlands dévoile du gameplay

Officiellement dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom, New Tales from the Borderlands avait choisi de mettre l’accent sur son côté plus spectaculaire pour sa première bande-annonce. Mais vu la sortie en octobre, Gearbox n’a pas trop le temps de faire traîner sa communication et revient déjà avec deux autres vidéos.

Nouveaux héros, mêmes galères

La première vidéo permet de faire plus ample connaissance avec notre trio de protagonistes. On retrouve donc Anu (le diminutif d’Anuradha), une scientifique idéaliste qui se lamente que de nos jours, toute la technologie et la recherche se concentrent sur l’armement et espère bien changer les choses un jour pour travailler sur des causes plus utiles à l’ensemble de l’humanité.

Il y a aussi son frère adoptif Octavio, un débrouillard au but beaucoup moins noble. En effet, il admire les plus puissants de ce monde et compte bien se faire une place parmi eux comme l’une de ses idoles, le PDG d’Atlas, un certain moustachu du nom de Rhys bien connu de la série.

Et on termine avec Fran, la propriétaire du magasin de yaourt glacé dans lequel travaille Octavio, endroit qui se trouve malheureusement être par erreur la cible d’un tir laser de la société Maliwan. Et elle compte bien obtenir réparation pour pouvoir reconstruire son échoppe.

New Tales from the Borderlands usera et abusera des QTE

Nous avons aussi droit à une vidéo de gameplay qui semble correspondre à la démo que certains journalistes ont pu essayer ces derniers jours. Il s’agit d’un extrait du premier épisode (car oui, si toutes les parties sortiront le même jour, il s’agira bien techniquement d’un jeu épisodique que l’on pourra binger), notre trio doit ici s’infiltrer au milieu de soldats Maliwan.

Certains lèveront peut-être les yeux au ciel en voyant le mot gameplay puisque l’on rappelle qu’il s’agit d’un jeu narratif qui se servira donc principalement de la manette pour faire des choix lors des dialogues ou pour les QTE. On nous promet cependant une très grande interactivité de l’histoire avec des changements significatifs selon vos choix mais aussi selon votre réussite lors des QTE.

Car oui, les rater ne signifiera pas forcément un game over et le déroulement de l’intrigue pourra tout à fait continuer avec les conséquences de cet échec. Dans une interview accordée au site Windows Central, l’équipe de Gearbox Québec affirme que l’aventure devrait durer environ douze heures et déboucher sur l’une des cinq fins différentes.

New Tales from the Borderlands sortira le 21 octobre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Les précommandes pour ses différentes éditions sont déjà ouvertes.