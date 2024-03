Gearbox s’échappe enfin

C’est officiel, après un feuilleton démarré en septembre dernier, Embracer Group revend bien Gearbox. Et vous allez voir à quel point l’opération est douloureuse puisque Embracer avait acheté le studio pour 1,3 milliard de dollars en février 2021 et le cède aujourd’hui pour 460 millions. Ce qui fait donc une sacrée perte surtout qu’on imagine que les revenus de Gearbox ont été loin de compenser cette somme entre 2021 et début 2024.

Précisément, Take Two fait l’acquisition des équipes Gearbox Software (à Frisco au Texas), Gearbox Montréal et Gearbox Studio Quebec. Et les licences récupérées au passage sont donc Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, Risk of Rain, Brothers in Arms, Homeworld et Duke Nukem. En revanche, Embracer va conserver toutes les structures confiées à Gearbox depuis 2021.

Ce qui concerne donc l’ancien Perfect World Entertainment (avec les licences Remnant et Hyper Light Breaker), Cryptic Studios (avec les MMO Neverwinter Online et Star Trek Online), Lost Boys Interactive (ou ce qu’il en reste vu les licenciements chez eux) et Captured Dimensions, une société de modélisation 3D.

Borderlands 4 à l’horizon

Le rachat devrait être finalisé avant le 30 juin 2024 et on imagine que cela posera beaucoup moins de problème à la FTC que bien d’autres dossiers. L’étape suivante pour Gearbox sera évidemment la sortie du film Borderlands en août mais le communiqué nous prévient que le studio a actuellement six projets en cours dont 5 suites.

Le plus certain est évidemment « le prochain Borderlands » dont le développement actif est confirmé deux fois dans le communiqué de presse de Take Two. L’autre licence mentionnée est Homeworld mais là forcément, avec Homeworld 3 qui sort en mai, c’est loin d’être une surprise. Et on nous confirme aussi que le sixième projet est une nouvelle propriété intellectuelle.

Il ne reste donc plus qu’à savoir si les trois productions restantes sont liées à Tiny Tina’s Wonderlands, Risk of Rain, Brothers in Arms ou Duke Nukem. Et avant de vous laisser faire vos paris, sachez que selon un ancien employé, Wonderlands 2 serait en cours de développement depuis 2022 au moins.

Bref, Gearbox et son fantasque patron Randy Pitchford n’ont pas fini de faire parler d’eux. Le magicien restera d’ailleurs bien à la tête du studio qui deviendra l’une des équipes au sein de 2K. Bien entendu, l’homme qui refusait à tout prix d’appartenir à un éditeur retourne sa veste aujourd’hui et se dit ravi des opportunités offertes par 2K qui permettront à son entreprise d’atteindre de nouveaux sommets, mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir après un passage chez Embracer.