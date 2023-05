Game Freak (Pokémon) et Private Division s’associent sur un nouveau jeu, Project Bloom

Pas de sortie avant 2026 ?

Ce nouveau projet associe deux entités plutôt étonnantes mais on ne sait rien du jeu en lui-même. Seul un artwork a été partagé, où l’on semble voir une personne armée d’une épée en plein milieu d’une forêt. Rien de plus, si ce n’est qu’il s’agira d’un jeu d’action et d’aventure.

Après tout, on a le temps de le découvrir étant donné qu’il n’est pas prévu avant l’année fiscale 2025/2026, autrement dit entre avril 2025 et mars 2026, si les plans ne changent pas entre temps. Aucune plateforme n’a été annoncée pour le moment.

Il sera intéressant de voir ce que peut faire Game Freak avec le renfort d’une équipe occidentale. Si le studio s’est amusé a expérimenter un peu avec d’autres jeux au fil des années, surtout au Japon, aucune nouvelle licence n’a fonctionné, mais la collaboration avec Private Division permettrait de viser un public mondial. Michael Worosz, responsable de la stratégie au sein de la division de Take-Two, déclare justement :

« Au cours des trois dernières décennies, vous auriez du mal à trouver un studio qui a sorti plus de succès emblématiques que Game Freak. Nous sommes prêts à aider Game Freak à libérer son potentiel et nous sommes honorés d’être le premier éditeur occidental à travailler aux côtés de cette équipe exceptionnellement talentueuse et éprouvée pour livrer une nouvelle licence audacieuse sur le marché. »

Ces mots laissent espérer que le studio derrière les jeux Pokémon aura enfin les moyens de ses ambitions, avec le temps nécessaire pour développer une licence qui se veut être ambitieuse.