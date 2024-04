Eternal Strands : Premier aperçu d’un combat contre l’un des grands boss de ce jeu d’action en vidéo

Shadow of the Colossus, mais à la carte

C’est encore une fois grâce à IGN que l’on peut découvrir ces images inédites avec l’un des neuf colosses présents dans le jeu. On comprend que ces ennemis gigantesques ne ressembleront pas forcément à celui que l’on voit en vidéo, histoire d’apporter un peu de diversité dans la manière de les aborder.

Et par ailleurs, vous pourrez vous confronter à eux n’importe quand, tout en sachant qu’ils ne resteront pas immobiles à vous attendre dans une arène spécifique. Ces colosses bougent, et l’endroit où vous les attaquerez aura de l’importance.

Ici, le boss de la Forge aura plus de chances d’être vaincu en le croisant dans un endroit où le feu et la chaleur se propagent moins. On voit dans cet extrait que les éléments et la météo jouent beaucoup dans les affrontements, puisque le feu ne s’évapore pas facilement et rend les surfaces aux alentours très chaudes, ce qui complique l’escalade. La promesse d’une grande diversité dans les approches est donc là, en attendant de savoir si elle est tenue dans le jeu final.

Eternal Strands sortira sur PC (via Steam), PlayStation 5 et Xbox Series quelque part durant l’année 2025.