Private Division et Bloober Team (Silent Hill 2 Remake) collaborent sur un nouveau jeu d’horreur

Lancé il y a maintenant 5 ans, le label Private Division a permis à Take-Two Interactive de varier son portfolio avec des titres plus indépendants, comme le tout fraichement annoncé After Us qui a été dévoilé lors des Game Awards. Pour fêter son cinquième anniversaire, Private Division a vu les choses en grand en dévoilant une vidéo qui annonce la création d’un fond pour des studios indépendants, et qui fait le point sur le label et sur ses prochains projets. L’un deux a attiré l’attention plus que les autres, puisqu’il s’agit d’une collaboration inattendue avec Bloober Team.

Encore un jeu d’horreur dans les cartons pour le studio

Décidément, le studio polonais est sur tous les fronts. En plus du développement conjoint de Layers of Fears et du remake très attendu de Silent Hill 2, Bloober Team s’apprête aussi à lancer un projet en partenariat avec Private Division. Il s’agira encore une fois d’un jeu de type survival-horror, ce qui n’a rien de surprenant pour le studio.

Piotr Babieno, président-directeur général de Bloober Team, déclare à ce propos :

« Notre prochain projet est un jeu survival-horror qui nous aidera à devenir un studio phare dans le secteur du jeu d’horreur. J’accueille avec reconnaissance cette coopération avec Private Division, pour leur ouverture au dialogue et l’expertise dont ils nous font bénéficier. Nous ne percevons pas cela comme une relation éditeur-développeur typique, mais plutôt comme un ami qui nous soutiendrait et nous encadrerait quand nous en avons le plus besoin. »

En revanche, n’attendez pas ce nouveau jeu avant des années, 2025 au plus tôt. D’ici là, on a le temps de voir comment le studio s’en sort sur Layers of Fears et Silent Hill 2 Remake.