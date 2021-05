Swords of Legends Online nous offre un aperçu de son PvP en vidéo

Il y a quelques jours, Swords of Legends Online nous a teasé une présentation de son aspect PvP. Gameforge nous offre aujourd’hui en avant-première un plus grand aperçu de ces modes de jeu, avec la présentation d’un trailer.

Un PvP divisé en plusieurs modes

On peut donc découvrir dans cette vidéo plusieurs façons de participer au PvP, avec un équipement unique à récupérer (différent du PvP) le tout dans divers environnement.

Chaque lieu sera unique et proposera des défis différents. On découvre notamment le Combat dans le sable, qui fera s’affronter plusieurs petites équipes de 3 personnes jusqu’à ce qu’il ne reste que 20 joueurs, qui seront ensuite répartis en équipes de 10. Mais dans chaque équipe, l’un des combattants sera possédé, et il faudra vite récupérer trois runes cachées sur la map pour le soigner.

Le Fort Haizhou présentera un mode de capture de drapeaux, tandis que la Savane des nuages émeraude fera s’affronter des équipes de 5 joueurs façon Battle Royale, avec des équipements à récupérer et une map qui rétrécit au fur et à mesure de la partie.

Enfin, l’Empire des cinq éléments consistera à mettre en place un affrontement en deux camps de 15 personnes, qui devront s’emparer de tours adverses.

Si vous préférez le PvP plus traditionnel, pas de panique, les Rixes vous permettront d’effectuer des 3 vs 3, en 5 vs 5 ou en 10 vs 10 dans les maps le Monde onirique, le Temple de Fenghuang ou le Plateau de Baxian, tandis que des duels seront aussi disponibles.

Swords of Legends Online sera disponible sur PC dans le courant de l’année.