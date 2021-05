Swords of Legends Online tease son PVP en vidéo

Swords of Legends Online se lancera chez nous cet été grâce à Gameforge mais le MMO chinois n’a pas fini de dévoiler tous ces secrets puisqu’après s’être focalisé sur le PVE, le titre nous dévoile un petit aperçu de son système PVP, autrement dit joueurs contre joueurs.

Des champs de bataille explosifs

La vidéo ci-dessus vous dévoile donc les premières échauffourées du jeu avec des groupes de joueurs s’affrontant en même temps sur un champ de bataille. Nous devrions en savoir plus prochainement, mais vous pouvez d’ores et déjà en apprendre plus sur le MMORPG grâce à notre récent aperçu après plusieurs heures de jeu. Un bon moyen de voir ce que vaut le gameplay et le PVE.

Si vous avez le PVP dans le sang, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour plus de détails. Sachez que Swords of Legends Online sera disponible cet été (sans plus de précision pour le moment) sur Steam et l’application Gameforge pour 40€ dans son édition standard, 59.99€ dans son édition Deluxe et 99.99€ pour son édition collector.