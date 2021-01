Une Switch collector Monster Hunter Rise annoncée en France

Peu de temps après son annonce au Japon, on apprend que l’Europe aura également droit à sa Switch Collector édition Monster Hunter Rise.

Une console collector pour les déçus de la Switch Mario

Nintendo vient d’annoncer que la Switch édition Monster Hunter Rise arrivera chez nous le 26 mars prochain, soit le même jour que la sortie du jeu. Cette édition propose :

Une console Nintendo Switch aux couleurs de Monster Hunter Rise

Un code de téléchargement pour le jeu Monster Hunter Rise

Le DLC « Kit Deluxe »

Du contenu bonus

Une manette Switch pro spéciale arrivera également dans la foulée si vous voulez l’ensemble complet. Les couleurs plus sobres de cette Switch pourront ravir ceux qui ont été refroidis par celle aux couleurs de Mario annoncée il y a quelques jours. On peut dire que Capcom met le paquet pour attirer le public de Nintendo dans le filet de la chasse. On se souvient encore des amiibo en or récemment.

On ne connait pas encore le prix exact mais cela devrait tourner aux alentours des 300€.