Si le catalogue Switch est relativement pauvre pour l’instant concernant l’année à venir, il y a tout de même une grosse pointure qui sortira en mars : Monster Hunter Rise. Nintendo est conscient du succès de la franchise de Capcom et n’a pas hésité à dévoiler une console collector aux couleurs du jeu. Si vous souhaitez craquer dessus, ne tardez pas, les précommandes viennent d’ouvrir.

Où acheter la Nintendo Switch Monster Hunter Rise ?

Pas de Switch Pro comme les rumeurs le suggèrent en vue, mais bel et bien une Nintendo Switch édition limitée pour la sortie de Monster Hunter Rise. Celle-ci met en avant une illustration du Magnamalo sur son dock, créature iconique, avec divers motifs. La Switch en elle-même propose également des motifs sur sa face arrière. Les Joy-Con quant à eux auront droit à d’autres motifs mais restent dans les coloris gris habituels de la machine.

La console sortira en même temps que le jeu, le 26 mars, et sachez que les précommandes viennent tout juste d’ouvrir. Elle sera vendue avec le jeu et vous pouvez la réserver dès maintenant. Voici où précommander la console :

D’autres revendeurs suivront et l’article sera mis à jour.

Acheter la Manette Pro Monster Hunter Rise

Pour accompagner la sortie de cette console édition limitée, Nintendo prévoit également une Manette Pro, l’indémodable contrôleur pour les joueurs. Elle reprend elle aussi les mêmes motifs et dorures et fera sans doute plaisir à tous les fans de la franchise, qu’ils prennent la console ou non.

La manette est vendue séparément et sortira au prix conseillé de 69.99€ le même jour que le pack édition limité et le jeu.

Contenu du pack Monster Hunter Rise

Pack relativement classique, cette édition limitée regroupe ainsi :

Une console Nintendo Switch, dans sa dernière version

Un code de téléchargement pour Monster Hunter Rise

DLC Kit Deluxe

Les bonus de précommande

Un dock et des Joy-Con aux couleurs du jeu

Pour rappel, Monster Hunter Rise sortira le 26 mars sur Nintendo Switch. Une démo est actuellement proposée sur l’eShop et est accessible jusqu’au 31 janvier, l’occasion idéale pour tâter le terrain avant de craquer sur ce collector.