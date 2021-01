La Switch édition limitée Mario, où la réserver ?

Lors de la présentation dernier trailer de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo a profité de la dernière aventure de sa mascotte pour révéler une console Nintendo Switch spéciale, qui porte les couleurs du moustachu le plus célèbre du monde. Mais où acheter la Nintendo Switch édition limitée Mario ? Comment faire pour la précommander et la réserver ?

Où acheter la console ?

La console vient tout juste d’être annoncée, et peu de revendeurs listent cette dernière dans leurs rayons virtuels. On notera qu’il s’agit d’une édition spéciale, et que comme toutes les autres, à l’image de la console Switch Animal Crossing Aloha, les stocks sont susceptibles de partir très vite pour revenir au compte-goutte.

Il ne faut donc pas trop tarder si vous souhaitez précommander la console, tout en sachant que les revendeurs devraient être peu nombreux si l’on en croit le caractère limitée de cette édition. Pour le moment, elle est seulement disponible à 349,99€ chez Cdiscount, mais d’autres sites devraient bientôt lancer les précommandes. Il est possible que le prix diffère d’un site à l’autre.

Voici où précommander la console Switch édition limitée Mario :

Le contenu du pack

Pour 349,99€, le pack contient :

La console Nintendo Switch édition limitée Mario en rouge

Une paire de Joy-Con de coloris rouge

Un dock rouge

Une pochette de transport Mario

Notez qu’elle ne contient aucun jeu, pas même Super Mario 3D World + Bowser’s Fury malgré le fait qu’elle sorte en même temps que le jeu. Cette édition limitée sera donc disponible le 12 février prochain.