Des amiibo en or Monster Hunter Rise ultra rares pour une loterie japonaise

Alors que l’on a parfois du mal à obtenir des amiibo très prisés par les fans de Nintendo, vous pouvez déjà oublier ceux que l’on vous présente ici.

Des figurines qui valent leur pesant d’or

7-Eleven, une chaîne d’épiceries japonaises, propose des éditions spéciales tout en or des amiibo pour le prochain jeu de chasse de Capcom : Monster Hunter Rise. D’après Capcom, le design des figurines ci-dessus sont seulement des concepts. Les vrais seront révélés ultérieurement.

Malheureusement, il va être doublement difficile des obtenir puisqu’il faut d’abord résider au Japon et en plus avoir beaucoup de chance. Ce set d’amiibo est en effet un prix pour une loterie organisée par 7-Eleven. En achetant une carte de téléchargement du jeu entre le 25 janvier et le 11 avril 2021, les joueurs peuvent espérer gagner le gros lot. On ne sait pas combien de trios pourront être remportés, mais une chose est sûre, ces amiibo seront très prisés à l’avenir.

On imagine qu’ils pourront facilement se revendre à prix d’or sur le net. Monster Hunter Rise sortira sur Switch le 26 mars prochain. Une édition collector est également proposée en précommande.