Surprise, Among Us sortira aujourd’hui sur Nintendo Switch

Le dernier Indie World de l’année était très attendu au tournant, surtout par ceux qui espéraient voir débarquer Hollow Knight Silksong, silencieux depuis trop longtemps. Malheureusement pour eux, la dernière surprise de l’émission concernait plutôt le célèbre Among Us, qui va débarquer sur Switch.

Une sortie surprise

L’annonce qui est venue clôturer l’émission était bien celle de l’arrivée d’Among Us sur la console de Nintendo, quelques jours après avoir remporté plusieurs prix aux Game Awards.

Non seulement le titre s’offre un portage, mais il ne nous fera pas patienter pour le découvrir, puisque l’on apprend que le jeu sera disponible dès aujourd’hui. Le titre proposera le cross-plateforme pour jouer avec les joueurs des autres versions, et du multijoueur local sera de la partie.

Restez donc à l’affut sur l’eShop de la Nintendo Switch pour acheter Among Us et trouver l’imposteur sur votre Switch.