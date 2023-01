Goose Goose Duck : Ce clone d’Among Us fait un véritable carton sur Steam avec des chiffres mirobolants

Avant de connaître la gloire, Among Us a longtemps été un jeu relativement ignoré. Son gain de popularité a dépassé toutes les attentes puisque le jeu est depuis devenu un phénomène social pleinement intégré à la pop culture. Cette belle histoire a de quoi faire des envieux et c’est tout naturellement que l’on a vu naitre plus clones du jeu d’InnerSloth, qui n’ont pas réussi à émuler le succès de ce dernier. Sauf pour l’un d’entre eux, qui affole les compteurs de Steam depuis quelques semaines, et qui est nommé Goose Goose Duck.

« L’imposteur » triomphe de l’original

Goose Goose Duck (@ggd_game) is rapidly growing in player base, in a similar effect to Among Us. Today it peaked at over 560,000 concurrent players on Steam.https://t.co/P34BpjeRac — SteamDB (@SteamDB) January 5, 2023

Remplacez les astronautes colorés et les aliens d’Among Us par des oies et des canards, et vous avez la recette gagnante de Goose Goose Duck. Impossible de ne pas voir la ressemblance avec le célèbre jeu dérivé du Loup-Garou tant le concept reste le même, en dehors du thème qui change et qui se veut plus loufoque. Sorti en octobre 2021, le jeu a eu droit à un petit engouement sans pour autant devenir très populaire, jusqu’à il y a peu.

Aujourd’hui, Goose Goose Duck réalise des chiffres plus élevés que ceux d’Among Us. Ces derniers jours, le free-to-play parvient à réunir plus de 500 000 personnes sur Steam, tout en ayant atteint un record à 563 677 joueurs et joueuses il y a de cela quelques heures, soit plus que le record jamais atteint par Among Us (447 476).

Ce succès, il le doit surtout au marché chinois et coréen selon l’analyste Daniel Ahmad, qui est vite tombé amoureux du jeu depuis que l’un des membres du groupe BTS s’est mis à le streamer. Un coup de pub géant qui a permis d’attirer des centaines de milliers de personnes, grâce au fait qu’il peut être joué sans déboursé un centime.

Succès éphémère ou non, Goose Goose Duck aura réalisé un exploit et souhaite certainement conquérir l’Occident.