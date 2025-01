Sur PC, The Last of Us Part II Remastered vous demandera bien d’avoir accès à un compte PSN

Une obligation qui fait toujours débat

Tout le monde finira bien par s’habituer à la chose si Sony ne change pas de fusil d’épaule, mais en attendant, la communauté PC n’est pas ravie à l’idée de voir que The Last of Us Part II Remastered demandera un compte PSN pour être joué sur PC.

Et si cela pose encore problème aujourd’hui, outre le fait que certaines personnes ne veulent pas s’embêter à créer à compte, c’est parce que les résidents de certains pays ne peuvent pas se créer un compte, ce qui bloquera l’accès au titre dans certaines parties du monde. Un manque à gagner qui ne doit pas être si important si Sony ne règle pas ce problème. Voir que le constructeur n’a pas l’air de vouloir changer cela montre en tout cas qu’il s’agit là d’une chose qui sera répétée pour tous les futurs portages, au grand dam de certaines personnes.

Rappelons que la version PC de The Last of Us Part II Remastered sortira le 3 avril prochain.