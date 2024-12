The Last of Us Part II Remastered trouve enfin sa date de sortie sur PC

Naughty Dog n’était vraiment pas venu les mains vides lors de ces Game Awards. Non content de clôturer le show en dévoilant une première bande-annonce de sa nouvelle licence Intergalactic: The Heretic Prophet, le studio a rappeler qu’il lui restait une dernière chose à faire avec la série The Last of Us : celle de sortie The Last of Us Part II Remastered sur PC. Le remaster est uniquement disponible sur PS5 en ce moment et la communauté PC attend maintenant de découvrir cet épisode. L’attente va encore durer quelques mois, mais Ellie est en chemin.