Supermassive Games tease l’annonce du prochain épisode de la série d’horreur The Dark Pictures

Au lieu de fêter la nouvelle année comme tout le monde en souhaitant la bonne santé et les meilleurs vœux, Supermassive Games a choisi de teaser l’annonce future du prochain épisode de l’anthologie The Dark Pictures, le tout avec un simple tweet accompagné d’un GIF qui en dit long sur la nature de cet opus.

As Earth makes another rotation around the Sun, and we look to the stars on #NewYearsEve, you have to wonder what else is out there…🪐#TheDarkPictures pic.twitter.com/0Kc8EQA7K1

