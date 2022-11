Accueil » Actualités » The Devil in Me : Les personnages, ou plutôt les futures victimes, sont au cœur d’une nouvelle vidéo

Halloween est peut-être passé, mais Bandai Namco s’apprête à nous coller une sacrée frousse avec la sortie de The Dark Pictures: The Devil in Me, le quatrième épisode de l’anthologie de jeux d’horreur. Nous avons récemment pu approcher le jeu à l’occasion d’une démo, afin de constater que la série garde globalement la même recette, avec une menace inquiétante à éviter et plusieurs personnages à sauver à travers de nombreux choix et des QTE. C’est d’ailleurs le casting de cet épisode qui a récemment été présentée dans un trailer dédié.

Un tournage qui vire au cauchemar

Faites donc la rencontre de Lonnit Entertainment, une équipe de tournage qui va recevoir une invitation au manoir d’un certain Granthem Du’Met, hôte mais aussi visiblement tueur en série à ses heures perdues, qui leur promet un séjour dont ils se rappelleront toute leur vie, du moins s’ils arrivent à sortir vivants de ce piège géant.

Comme d’habitude, chacun de ces personnages pourra vivre ou mourir durant votre partie, selon les décisions que vous prendrez sur le moment, ce qui influera sur la fin de votre aventure.

The Devil in Me sortira le 18 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.