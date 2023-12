Dead by Daylight est un jeu que nous ne présentons plus : toujours imité mais jamais égalé, le jeu multijoueur asymétrique de Behaviour Interactive soufflera sa huitième bougie en 2024. En plus de nombreuses mises à jour et collaborations avec dernièrement Chucky, les développeurs de ce jeu iconique n’ont pas fini d’explorer le lore et viennent d’annoncer un nouveau jeu d’horreur solo dans l’univers de Dead by Daylight en collaboration avec Supermassive Games (The Dark Picture, Until Dawn,..)

Un tueur, des survivants, et des crochets

The Casting of Frank Stone est un jeu narratif horrifique se situant dans l’univers de Dead by Daylight, venant ainsi étendre le lore du jeu multijoueur d’horreur. La plume de Supermassive Games permettra de plonger les joueurs et joueuses dans une histoire où les choix détermineront la suite des événements dramatiques à l’instar de The Quarry, ou Until Dawn, pour ne citer qu’eux.

Le soft nous raconte une histoire inédite qui nous amène dans la ville de Cedar Hills dans les profondeurs d’une aciérie dans l’Oregon, où plane un mystère entourant les crimes macabres d’un célèbre tueur se prénommant, Frank Stone, mais inconnu des joueurs et joueuses de DBD.

Le trailer reste bien mystérieux sur les enjeux du titre, cependant, on constate qu’on a tous les éléments qui fidélisent le jeu dans l’univers de Dead By Daylight. En effet, on a un tueur du nom de Frank Stone, un lieu où se passe des abominations, quatre survivants qui mènent l’enquête tout en essayant de ne pas se faire attraper par le tueur et se faire accrocher à des petits crochets.

De plus, il semblerait que l’entité, le fameux antagoniste majeur qui englobe tout le lore de Dead by Daylight, sera de la partie au vu de la colorimétrie du ciel rougeâtre, les fameux crochets qui permettent de nourrir l’entité grâce aux survivants accrochés dessus, et surtout à un certain moment du trailer on peut apercevoir des croquis de l’entité sur un carnet. Ainsi, nul doute que nous risquons d’en apprendre plus sur l’origine de cet ennemi.

The Casting of Frank Stone est prévu pour 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC sur Steam et Epic Games.