Super Smash Bros Ultimate : Séphiroth est disponible

Super Smash Bros Ultimate nous avait donné rendez-vous ce soir pour une présentation du DLC Séphiroth qui devait notamment nous dévoiler sa date de sortie exacte. Et c’est plus compliqué que ça.

Et c’est disponible maintenant ! (Enfin presque)

Le créateur de la série Masahiro Sakurai a présenté le prochain combattant et son contenu lié pendant plus de 37 minutes. Ce qu’on retient du gameplay de Séphiroth, c’est sa longue portée et sa puissance. On note aussi son système d’aile.

Quand il est en difficulté, son aile apparaît dans son dos et change un peu le fonctionnement du personnage. Il devient plus fort, plus rapide, gagne un saut supplémentaire et on ne peut plus interrompre le chargement de ses Smash.

Il vient comme toujours avec ses esprits et son mode classique qui est assez spécial puisqu’il n’affronte pas le reste du casting mais fait plutôt un boss rush. Et on espère que vous avez terminé Final Fantasy VII ou que vous n’avez pas peur des spoils vu son terrain, le Cratère Nord. Théâtre de l’ultime combat de FF7 et qui retrace la fin du jeu.

Oui plus de deux musiques FF dans Super Smash Bros Ultimate !

Forcément, le plus gros suspense de la soirée était le nombre de musiques. On rappelle que Square Enix n’avait pas joué le jeu et n’avait prêté que deux musiques pour Cloud. Là, c’est beaucoup mieux puisque l’on retrouve 9 pistes dont 4 nouveaux arrangements :

Opening – Bombing Mission (nouvel arrangement par Yuzo Koshiro)

Those Who Fight (AC Version)

Those Who Fight Further (AC Version)

Aerith’s Theme (nouvel arrangement par Keiichi Okabe)

Main Theme of FINAL FANTASY VII (nouvel arrangement par Motoi Sakuraba)

JENOVA

Cosmo Canyon (nouvel arrangement par Yoko Shimomura)

One-Winged Angel

La nouvelle vague de costumes Mii est entièrement dédiée à Square Enix puisque l’on retrouve :

Barret (Tenue du Mii tireur)

Tifa (Tenue du Mii boxeur)

Aerith (Tenue du Mii épéiste)

Chocobo (Couvre-chef Mii)

Geno (Costume Mii tireur)

On passe à la dernière question, la date de sortie de Séphiroth. Et c’est assez compliqué, officiellement il sortira le 23 décembre en même temps que les costumes Mii. Mais attention car il est possible de l’utiliser dès maintenant si vous avez le Pass de combattant volume 2 ou le pack 8 avec Séphiroth et son terrain. Du 18 au 22 décembre, il est donc possible d’affronter Séphiroth pour le débloquer en avant-première.

Le 23 décembre marquera tout de même la sortie d’une mise à jour de Super Smash Bros Ultimate qui ajoutera un Smash final alternatif à Cloud selon son costume. Mais aussi une modification au niveau des musiques qui fera plaisir aux joueurs. On pourra désactiver le fait que le jeu pioche dans l’ensemble de la bande-son pour la musique des terrains Smash.

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.