Super Mario Bros : Voici l’ultime trailer pour le film

Demain, on fêtera le Mario Day, mais Nintendo n’avait pas envie d’attendre quelques heures de plus (même si c’est déjà le 10 mars au Japon) avant de nous présenter un nouveau Nintendo Direct centré sur le film Super Mario Bros à venir. Cette émission n’avait qu’un seul but : nous présenter la troisième et dernière bande-annonce du long-métrage. Et c’est encore une fois les étoiles plein les yeux que l’on découvre de nouvelles images de ce film très prometteur.

Plus qu’un mois avant de découvrir le film

Appuyez sur start. Découvrez la bande-annonce finale de #SuperMarioLeFilm, le 5 avril au cinéma !

Réservez vos places dès maintenant ▶ https://t.co/KtwFfarz6o pic.twitter.com/fnDAyYKx6Y — Universal Pictures (@UniversalFR) March 9, 2023

Tout le casting vocal américain était présent aux côtés de Shigeru Miyamoto pour nous présenter ce tout dernier trailer, que l’on préférera tout de même regarder en français grâce à l’excellent travail de doublage qui semble avoir été réalisé ici.

On conseillera tout de même de ne pas regarder cette bande-annonce si vous souhaitez découvrir le film en salles avec un regard entièrement neuf. On a déjà vu de nombreuses images de cette adaptation, et se garder quelques surprises pour le visionnage au cinéma peut être une bonne idée.

Pour rappel, le film Super Mario Bros sortira le 5 avril prochain dans les salles françaises, et on a très hâte de découvrir tout cela au cinéma.