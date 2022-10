Super Mario Bros : Le visage de Mario dans le film dévoilé avant l’heure ?

Le film Super Mario Bros sera au cœur de son propre Nintendo Direct demain soir, à l’occasion de la présentation d’un premier teaser-trailer qui sera montré lors du New York Comic-Con. L’attente autour du film est palpable, étant donné qu’il s’agit là d’une des icônes les plus connues du jeu vidéo qui aura droit à son premier film. Et oui, on part du principe que l’on s’est collectivement tous mis d’accord pour oublier le film paru en 1993. Nintendo n’a pour le moment dévoilé qu’une affiche où l’on peut voir le moustachu de dos, mais une image promotionnelle où on le voit de face fait en ce moment le tour des réseaux sociaux.

L’épisode Sonic recommence ?

did a McDonalds employee in the ConnorEatsPants discord just leak the first photo of Mario in the Mario Movie pic.twitter.com/DK7hITeJAP — connor (@ConnorEatsPants) October 5, 2022

Il se pourrait bien que McDonalds ait vendu la mèche un peu trop vite en dévoilant une première image de Mario dans le film à venir Super Mario Bros. L’authenticité de cette image reste encore à confirmer pour le moment, mais on devrait vite être fixés.

L’accueil réservé à ce portait de Mario semble être plutôt mitigé pour le moment, car même s’il se rapproche grandement de celui des jeux, on ne peut pas nier qu’il y a un effet visuel un peu plus réaliste qui a de quoi perturber nos sens (sans aller jusqu’à parler d’Uncanny Valley).

On attendra évidemment de voir la bande-annonce du film avant de juger, puisqu’il sera préférable de voir tout ça en mouvement, avec la voix de Chris Pratt (on a peur) pour accompagner le tout.