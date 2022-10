Nintendo annonce un Nintendo Direct dédié rien qu’au film Super Mario Bros

Etant donné que le dernier Nintendo Direct date d’il y a seulement un mois, on ne s’attendait pas à ce que Nintendo en annonce un nouveau pour ce mois d’octobre. Mais on s’attendait encore moins à ce que ce Nintendo Direct concerne uniquement la présentation du film Super Mario Bros, qui va révéler ses premières images cette semaine. Nintendo nous donne donc rendez-vous pour une émission spéciale afin de célébrer cet événement.

Qu’attendre de ce Nintendo Direct unique ?

Rendez-vous le 06/10 à 22:05 pour un #NintendoDirect: The Super Mario Bros. Movie qui présentera la bande-annonce du film en première mondiale ! Ce Nintendo Direct n'inclura aucune information sur des jeux. 📽️ : https://t.co/32QM7DDokx pic.twitter.com/zI7GPTCG8Q — Nintendo France (@NintendoFrance) October 4, 2022

Oui, vous ne rêvez pas, il s’agira bien là du tout premier Nintendo Direct qui ne donnera aucune information sur des jeux vidéo. Rien, nada, n’attendez pas d’annonces et de nouveaux jeux Mario de ce côté-là, tout sera centré sur la présentation de ce film.

Ce Nintendo Direct spécial Super Mario Bros aura donc lieu le jeudi 6 octobre à 22h05. Pour rappel, le trailer devrait être diffusé juste avant au New York Comic-Con, comme promis. Cette annonce nous permet même de découvrir une première affiche pour le film d’animation, avec un Mario de dos.

On peut maintenant supposer que Nintendo donnera plus de détails sur l’intrigue et sur la conception du film, avec sans doute des guests comme Shigeru Miyamoto ou Chris Pratt, car rappelons-le, c’est ce dernier qui donnera sa voix au plus célèbre des moustachus du jeu vidéo (et on a tous très hâte/peur d’entendre le résultat).

Ce Nintendo Direct sera donc sans nul doute à ne pas manquer, ne serait-ce que parce que c’est le premier en son genre.