Super Mario Bros : La bande-son du film sortira en vinyle dès le mois de juin

Où précommander le vinyle du film ?

Si vous avez déjà hâte de réentendre les musiques du film Super Mario Bros, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre exemplaire du vinyle qui sortira chez nous le 30 juin prochain. Il est distribué par Just For Games, comme c’est souvent le cas pour les vinyles liés à des licences de jeux vidéo.

Il contiendra deux disques 33 tours avec des dizaines de pistes. On a déjà la tracklist officielle :

Press Start

King of the Koopas

Plumbin’ Ain’t Easy

It’s a Dog Eat Plumber World

Saving Brooklyn

The Warp Pipe

A Strange New World

The Darklands

Welcome To The Mushroom Kingdom

Peaches

2 Player Game

The Mushroom Council

The Plumber and the Peach

Platforming Princess

World 1-1

The Adventure Begins

Lost and Crowned

Imprisoned

Courting the Kongs

Super Marios Bros. Opus

Drivin’ Me Bananas

Rumble in the Jungle

Karts!

Practice Makes Perfect

Buckle Up

Rainbow Road Rage

Blue Shelled

Level Complete

An Indecent Proposal

The Belly of the Beast

Fighting Tooth and Veil

Tactical Tanooki

Grapple in the Big Apple

Superstars

The Super Mario Brothers

Bonus Level

Notez d’ailleurs que si vous préférez un simple CD audio, cette version est également disponible pour seulement 19,99 €, contre 49,99 € pour le vinyle.