Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et les amiibos Mario et Peach Chat en précommande

Alors que l’on pourra avoir notre dose de Mario 3D en fin d’année avec le Super Mario 3D All-Stars, il ne faut pas oublier que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera lui aussi disponible dans quelques mois. Les précommandes pour le titre ainsi que pour ses amiibos viennent justement d’ouvrir.

Où précommander Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ?

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury nous proposera de revivre l’aventure Super Mario 3D World, sorti il y a quelques années sur WiiU, et ce avec le contenu supplémentaire Bowser’s Fury. On pourra y retrouver Mario, Luigi, Peach et les Toad dans ce remaster qui permettra de jouer jusqu’à 4 joueurs aussi bien en local qu’en ligne.

Les précommandes pour le titre sont désormais ouvertes, avec un tarif affiché à 49.99€ sur Amazon :

Egalement disponibles en précommandes, les amiibos Mario Chat et Peach Chat sont regroupés dans un double pack, pour l’instant affiché à 49.99€, mais qui devrait rapidement descendre à 29.99€ :

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible dès le 12 février 2021 sur Switch.