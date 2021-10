Suicide Squad: Kill the Justice League dévoile sa première image in-game

La pression commence à monter au fur et à mesure que l’on se rapproche du DC FanDome, qui aura lieu demain dès 19 heures. Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League feront partie des participants et les deux jeux devraient nous en dire enfin un peu plus, notamment dans le cas de Gotham Knights qui est censé sortir en premier. Mais il faut croire que Suicide Squad: Kill the Justice League aura aussi pas mal de choses à montrer.

Harley et sa bande s’illustrent

It’s very nearly time for #DCFanDome. Can't wait for you to see more of the story and the weird and wonderful reprobates you’ll be teaming up with in #SuicideSquadGame pic.twitter.com/28g3Pr6Cik — Sefton Hill (@Seftonhill) October 15, 2021

Histoire de faire monter la hype autour de l’événement, Sefton Hill, directeur créatif sur Suicide Squad: Kill the Justice League, s’est aujourd’hui fendu d’un petit tweet dans lequel il déclare :

« C’est presque l’heure pour le DC FanDome. J’ai hâte que vous en voyiez plus sur l’histoire et les étranges et merveilleux repris de justice avec qui vous allez faire équipe dans Suicide Squad: Kill the Justice League. »

Avec cela, le tweet est accompagné d’un screen qui n’est pas anodin, puisqu’il s’agit là du premier aperçu in-game du jeu. Jusqu’ici, seul un trailer en CGI était disponible, et on peut maintenant voir à quoi vont ressembler les personnages avec le moteur du jeu. On peut voir nos quatre vilains très intrigués par quelque chose dans une installation appartenant visiblement à Lex Corp.

Rendez-vous dès demain pour en apprendre plus sur ce Suicide Squad: Kill the Justice League.