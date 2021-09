Suicide Squad: Kill The Justice League présente une nouvelle image en attendant le DC FanDome

Le DC FanDome permettra de lever le voile sur de nombreux projets au cinéma et en comics autour de l’univers DC, mais les jeux feront également partie intégrante du programme. On y retrouvera notamment Gotham Knights, qui a dévoilé un nouveau key art tout récemment, mais aussi Suicide Squad: Kill The Justice League, qui vient justement d’avoir droit à une toute nouvelle image promotionnelle.

Rendez-vous le mois prochain

Look what we have here…

Tune into DC FanDome 10/16 @ 10:00am PT to see more. #DCFanDome #SuicideSquadGame pic.twitter.com/dGreeK4ToO — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) September 24, 2021

On savait déjà que Suicide Squad: Kill The Justice League serait au programme de la DC FanDome, mais le compte Twitter officiel du jeu vient une nouvelle fois nous le rappeler en mettant en avant ses quatre super-vilains, chargés de tuer la Justice League, qui a eu droit à un lavage de cerveau de la part de Brainiac.

On y voit donc Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang et Deadshot prendre la pause, histoire de montrer qu’ils seront bien au rendez-vous le mois prochain. On espère voir des premières images de gameplay pour le jeu, qui n’a jusqu’ici montré qu’une vidéo en CGI. Rendez-vous le 16 octobre dès 19 heures pour découvrir tout cela.