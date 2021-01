Le studio genDesign (The Last Guardian) tease son prochain jeu dans sa carte du nouvel an

Depuis la sortie de The Last Guardian en 2016, le studio de Fumito Ueda a fait profil bas, concentré sur son nouveau projet dont on ne sait rien hormis ce que l’on a pu voir sur un visuel énigmatique il y a de cela trois ans. Pour la nouvelle année, le studio a tout de même adressé ses vœux aux joueurs du monde entier en publiant une carte mettant à l’honneur leur trois jeux, en plus d’une autre image inédite.

Un nouvel aperçu du prochain jeu

Sur la carte visible sur leur site officiel, on peut donc voir Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian remplir l’inscription 2021, avec une quatrième image qui vient compléter le lot.

Celle-ci n’avait encore jamais été vue, et nous montre un personnage tendre la main vers une structure ou un édifice dont on a du mal à deviner la nature, avec l’horizon au loin. Le protagoniste est une nouvelle fois vêtu d’une sorte de cape, ou d’un poncho, ce qui reste dans ce à quoi le studio nous avait habitué du côté de ses héros.

On se contentera de ça en espérant que ce soit le signe que le studio révèle officiellement ce jeu en 2021, avec des images plus concrètes.