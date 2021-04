Street Fighter V : gameplay pour Rose, Oro et Akira Kazama

Street Fighter V a eu droit à un stream pour faire le point sur sa cinquième et ultime saison en ce beau printemps 2021. On rappelle que la saison 5 a démarré en février avec une grosse mise à jour et la sortie de Dan Hibiki, l’intérêt de cette vidéo est donc plus de voir du gameplay pour les prochains combattants.

Ah oui le vieux prof ermite avec une carapace de tortue, je connais

On commence avec le personnage teasé à la fin du stream précédent, Oro. Cet hermit apparu dans Street Fighter III sortira cet été et s’il ne scelle plus l’un de ses bras, cela ne veut pas dire qu’il l’utilisera désormais pour combattre. Pour conserver son style particulier, il tient désormais sa tortue de compagnie dans une main pendant les affrontements.

Si vous n’avez pas envie de regarder l’ensemble de la présentation mais que vous êtes tout de même curieux, Capcom a isolé quelques extraits pour montrer certaines techniques. Voici donc l’un de ses nouveaux coups, le Tsuranekeashi :

Nous avons ensuite son deuxième V-Skill nommé Minomushi :

Et pour finir avec lui, son premier V-Trigger Manrikitan :

Tarot + Lycée = Persona ?

Les producteurs du jeu ont également passé beaucoup de temps sur Rose dont la sortie est très proche puisqu’elle sera disponible le 19 avril. Elle a aussi eu droit à un grand temps d’antenne pour détailler son gameplay mais seul son V-Trigger I, Soul Dimension, a eu l’honneur d’une petite vidéo à part :

On retiendra donc surtout la surprise finale de la vidéo, la première vidéo de gameplay d’Akira Kazama qui est elle aussi promise pour cet été. Elle semble parfaitement s’adapter au gameplay 2D, elle que l’on connait pour son rôle dans les jeux Rival Schools. D’ailleurs, l’une de ses attaques lui permet d’invoquer son grand frère Daigo pour faire plaisir aux fans de la série qui mériterait un nouvel épisode.

En revanche, toujours aucun indice sur le cinquième membre de cette saison et donc ultime personnage de Street Fighter V.

L’esport et la merch money de Street Fighter V

Mais il n’y a pas que des personnages dans l’avenir de Street Fighter V puisque le Capcom Pro Tour 2021 a lui aussi eu droit à des précisions. La compétition débutera le 17 avril et comportera un total de 32 étapes dont au moins une pour la France.

Et qui dit Pro Tour, dit Pass du Pro Tour. Il sera possible de participer au cash prize des vainqueurs en achetant le pack à 19,99 euros qui contiendra le terrain Ring of Galaxy, des nouveaux costumes pour G, Seth et un troisième personnage, une nouvelle couleur pour l’ensemble du roster, 10 000 Fight Money ainsi que 5 titres et 2 thèmes pour votre profil de joueur ou de joueuse.

Puisque l’on parle de costumes, sachez que le 19 avril marquera l’arrivée de trois nouveaux costumes « Professionnels » pour Vega, Seth et Juri. Ils sont inclus dans le Pass Premium de la saison 5 ou vendus 3,99€ l’unité.

On termine avec le merchandising puisqu’après Steve Aoki la dernière fois, c’est au tour de Zedd, un autre DJ – Producteur, de dévoiler des vêtements collaboration avec Street Fighter. Si cela vous intéresse, sachez qu’ils sont disponibles dans la boutique officielle de Zedd.

Street Fighter V est actuellement en promotion sur ses deux plateformes, à savoir la PlayStation 4 et PC via Steam.