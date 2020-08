Street Fighter V dévoile 4 persos dont Akira Kazama de Rival Schools

Comme promis, Street Fighter V vient de donner des nouvelles de son avenir et il n’est toujours pas prêt de s’arrêter avec un planning allant jusqu’à l’automne 2021.

Capcom se souvient enfin de ses autres jeux de combats, pour Street Fighter V…

Cet hiver, l’homme qui nous guidait dès la sortie du jeu, Dan Hibiki sera enfin jouable pour le plus grand bonheur des adeptes du style Saikyo. Il sera accompagné de 4 de ses costumes mais aussi du nouveau terrain Capcom Pro Tour 2021 et 8 autres costumes. Et le jeu bénéficiera également d’une grosse mise à jour d’équilibrage qui apportera aussi une nouvelle mécanique.

Au printemps 2021, c’est Rose qui fera son grand retour avec 5 costumes alternatifs pour elle et 3 pour d’autres combattants. Rose aura d’ailleurs également droit à son propre terrain. C’est surtout l’été 2021 qui sera chargé avec deux personnages. Oro qui était pour l’instant réservé à Street 3 devient enfin jouable dans cet épisode après plusieurs caméos.

Mais c’est surtout Akira Kazama qui étonne puisqu’elle vient de Rival Schools (et non de Tekken comme son nom pourrait le faire croire) pour relancer les faux espoirs des fans pour une suite sur les prochaines années à venir. Elle aura droit à son stage et 5 costumes alternatifs tandis qu’Oro devra se contenter de 3 autres tenues.

On termine avec l’automne 2021, qui, on l’espère, sera la fin de l’aventure Street Fighter V. La mise à jour fera un autre équilibrage mais également un autre terrain Capcom Pro Tour puis 2022 cette fois et surtout un personnage mystère dont on sait au moins qu’il aura 3 costumes supplémentaires.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC. Si cela vous intéresse, il est actuellement en essai gratuit sur les deux plateformes (pendant 2 semaines sur console et 5 jours sur Steam).