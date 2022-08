Street fighter 6 dévoile kimberly et juri

Street Fighter 6 a évidemment fait une apparition lors de la finale Street 5 de l’EVO 2022 et c’était pour un peu plus que pour des commentateurs puisque l’on a pas eu un mais deux personnages dont une combattante inédite, ainsi qu’un nouveau terrain.

Street Fighter 6 aurait besoin d’un plombier

Inutile de faire durer le suspense puisque vu vous avez vu le titre de cette news et que la vidéo avait fuité hier (et que le roster a leaké de toute façon), Street Fighter 6 a confirmé le retour de la très populaire Juri mais aussi l’arrivée de Kimberly qui était teasée dans la bande-annonce du State of Play qui avait montré les premières images de gameplay du jeu. Un article sur le PlayStation Blog est venu nous en dire plus sur elles.

Kimberly est une disciple de Guy qui s’inspire donc de ses techniques de combat puisque son but est de devenir une ninja. Elle se démarque par son gameplay très rapide et aérien ainsi que par le fait d’adorer les années 80, d’où son baladeur à cassette qui l’accompagne toujours. Elle l’utilise lors de ses attaques spéciales, tout comme les sprays de peinture qui rejoignent l’inspiration visuelle street art du jeu.

De son côté, Juri devrait être très proche de sa première apparition dans Super Street Fighter 4 mais avec de nombreux twists. On retrouve donc plusieurs coups classiques mais avec des effets différents. On nous promet donc un mélange entre familiarité et plus de créativité offerte dans le gameplay du personnage. Tout comme son design qui est celui de SSF4 mais adapté au style du nouvel épisode.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.