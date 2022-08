Street Fighter 6 dévoile de nouveaux commentateurs

Street Fighter 6 est forcément le jeu le plus attendu au tournant niveau annonces lors de cet EVO 2022. Et on peut dire que Capcom a démarré doucement en consacrant un trailer à de nouveaux participants à la fonction de commentaires en direct.

Street Fighter 6 en service minimum pour l’instant dans cet EVO

Quand votre casting a fuité, il faut bien tenter de maintenir la hype autrement et cela passe peut-être par l’annonce de nouveaux commentateurs. Street Fighter 6 a donc commencé son EVO en dévoilant la participation de Tasty Steve et de James Chen à l’option qui permet d’avoir des voix célèbres de la scène compétitive réagir à vos actions en match.

Une annonce qui parlera forcément plus à celles et ceux qui suivent les compétitions en anglais et pas forcément les restreams en français. D’ailleurs à quand un commentateur dans notre langue ? Et si ces noms ne vous disent rien ou que la fonction ne vous intéresse pas, vous pouvez vous consoler un peu en admirant un peu de gameplay inédit pour Guile (dont la nouvelle version du thème vient d’être dévoilée)

On espère quand même quelque chose d’autre ce week-end, notamment lors des grandes finales Street Fighter V de l’EVO qui auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi logiquement entre 2h et 5h du matin, heure française. Après tout, ils ne seraient pas les premiers à se réserver pour le dernier jour, comme King of Fighters XV qui l’assume et Guilty Gear Strive qui joue le faux suspense.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.