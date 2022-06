Stray : Une édition physique PS5 est prévue chez iam8bit

Excellent pour les amoureux des chats et des éditions physiques. Jusqu’ici, le jeu Stray n’avait confirmé qu’une sortie numérique, à un prix relativement modeste de 29,99 €, tout en annonçant une sortie immédiate dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium dès son premier jour de commercialisation. Il ne manquait finalement qu’une sortie physique pour contenter tout le monde, et on a aujourd’hui la confirmation que Stray arrivera bien en version boîte.

Pour la collection

We're bringing STRAY for PlayStation 5 to retail with a purrrfect physical edition 😻 More news coming soon! pic.twitter.com/pHqgD1UpUL — iam8bit (@iam8bit) June 8, 2022

C’est iam8bit qui s’occupera de la distribution de cette version boîte, dont on sait finalement peu de choses, si ce n’est qu’elle ne semble être prévue que pour la version PlayStation 5 du titre.

On sait en revanche qu’elle inclura six cartes en couleurs représentant la direction artistique du jeu, ce qui est toujours un petit bonus sympathique à prendre en compte. On ignore cependant si cette version boîte sortira en même temps que la version numérique, mais iam8bit promet de nous donner plus d’informations prochainement.

Pour rappel, Stray sera disponible dès le 19 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, on vous redirige vers notre tout récent aperçu, ainsi que vers notre interview de Swann Martin-Raget de Blue Twelve Studio.