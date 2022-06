Aperçu Stray – Un jeu d’aventure qui nous fait déjà ronronner de plaisir

Dévoilé à l’occasion de la première conférence PlayStation 5, Stray a su tout de suite caresser dans le sens du poil les amoureux des chats. Avec son postulat unique qui est de nous faire incarner un félin dans une ville futuriste dépeuplée d’humains, le jeu de BlueTwelve Studio a de quoi attiser la curiosité, et s’il faudra encore attendre un peu pour voir ce que cela donne manette en main, on a pu assister à une présentation qui se révèle être déjà convaincante.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu voir plusieurs niveaux du jeu à travers une sessions hands-off présentée par BlueTwelve Studio et Annapurna Interactive, qui a duré environ 30 minutes.

Chat de gouttière cyberpunk

Perdu sous les néons blafards d’une cité en ruines, notre pôtit chat doit se frayer un chemin à travers les quartiers les plus miteux de la ville pour fuir et espérer retrouver les siens. Sur sa route, il ne croisera pas d’âme qui vive, puisque la ville est peuplée d’automates principalement inoffensifs, qui remplacent les humains pour une raison que l’on ignore.

Le jeu nous fait alors alterner entre phases de recherche et énigmes à résoudre, en passant par des séquences d’actions un peu plus pêchues qui demandent de fuir face à d’étranges insectes, ainsi que par des moments où la discrétion sera de mise, façon jeu d’infiltration.

Un voyage qui ne sera pas donc de tout repos pour notre félin, même si la majorité des niveaux que l’on a pu voir se concentraient avant tout sur l’observation et la réflexion, et donc sur la résolution de puzzles.

Stray n’opte pas pour le monde ouvert, mais pour des zones bien délimitées ou chaque centimètre carré à été pensé à l’échelle d’un chat. Ce qui veut dire que des éléments aussi basiques qu’une poubelle, qu’une ventilation ou qu’un panneau servent ici le level-design en les transformant en plateformes. Et quand bien même les niveaux restent relativement fermés, malgré certaines zones plus ouvertes, tout est fait pour nous pousser à l’exploration ici.

Jusqu’au bout des griffes

Pour avancer, notre protagoniste à fourrure doit parfois se créer ses propres chemins, que ce soit en bousculant des objets ou grattant les portes avec ses griffes. Car oui, vous retrouverez ici toutes les actions qui font le charme d’un chat, ce qui veut dire que vous pourrez faire vos griffes sur des sofas (ce qui ne sert à rien, mais un chat reste un chat), donner un coup de patte aux objets qui sont proche d’un rebord, allez dormir sur le ventre de quelqu’un sans lui demander son avis, etc.

Et si c’est évidemment trop mignon (pour peu que vous aimez les chats), ces actions ne servent pas qu’à se la jouer role-play. A quelques occasions, elles seront utiles pour débloquer de nouveaux chemins, comme en faisant tomber un pot de peinture sur une verrière en contrebas.

Ce qui nous a donc marqués ici, c’est à quel point le level-design avait été soigné et semble nous proposer des niveaux presque labyrinthiques, truffés de petits secrets et bourrés de détails visuels. Il faut dire que Stray propose même des quêtes annexes en plus de son aventure principale, qui auront pour but de mieux nous faire comprendre l’univers dans lequel on se trouve. Et celui-ci possède un tel charme qu’il serait dommage de passer à côté de ces révélations, tant la ville se révèle être surprenante de niveau en niveau.

On a pu découvrir un village bâti tout en hauteur sur un arbre (que vous avez pu voir dans le trailer du State of Play) qui dispose d’une ambiance unique, et qui semble être parfaitement adéquat à l’exploration, surtout avec l’agilité d’un chat. Par ailleurs, ces phases de recherche se font sans aucun stress, puisque les sauts sont automatisés, donc pas de chutes à prévoir. On est pas là pour voir ce petit chat souffrir après tout.

Un mystère qui intrigue

Une fois un peu avancé dans l’aventure, on recevra l’aide de B12, un petit robot volant qui va nous accompagner et débloquer un nouveau champ des possibles pour notre chat. Il pourra notamment traduire le langage des autres droides, ce qui est toujours utile pour mieux comprendre ce qu’il se trame dans la ville, mais aussi servir de sac-à-dos pour y stocker des objets ou encore de lampe-torche pour nous alerter des dangers autour de nous.

Il faudra en revanche uniquement compter sur nos petites pattes pour les séquences d’action, qui se révèlent être relativement simple au premier abord, puisqu’il s’agit de courses en ligne droit où il faut éviter les obstacles. Etant donné qu’il est impossible de manquer un saut, difficile de vraiment ressentir une tension ici, mais ces séquences deviendront peut-être plus intéressantes et captivantes au fil des niveaux, sachant qu’il faudra environ sept à huit heures pour terminer le jeu, et une dizaine si on prend un peu plus son temps.

Stray semble donc plutôt exceller dans la contemplation, lors des moments de calme où l’on aime se faufiler un peu partout grâce à nos compétences félines. On doit bien avouer le travail sur les animations joue pour beaucoup, tant BlueTwelve Studio a su parfaitement recréer les mimiques d’un chat. Notez d’ailleurs qu’aucune motion capture n’a été utilisée ici, et que le studio a opté pour des animations à la main, en observant le comportement des chats. Un choix qui a visiblement payé ici, car le résultat est très réussi.