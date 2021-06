Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin a droit à plus d’informations grâce à une interview dans le Famitsu

Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin n’a pas vraiment convaincu lors de son reveal durant le dernier Square Enix Presents, mais sa démo a laissé entrevoir du potentiel dans cette proposition, malgré les (très) nombreux problèmes techniques du jeu. Sachant que celle-ci ne laissait entrevoir qu’une infime partie du concept, le Famitsu a pu s’entretenir avec Tetsuya Nomura, Jin Fujiwara et Daisuke Inoue (respectivement producteur créatif, producteur et réalisateur) pour en apprendre plus sur le jeu., dans une interview relayée et traduite par le site de Square Enix.

Les fameux étrangers du Paradis

Nomura est d’abord revenu sur le rôle de Jack et ses alliés dans le jeu, qui sont des étrangers à cet univers de Final Fantasy I (le fameux paradis), d’où le nom du titre. Le fait de savoir qui sont les Guerriers de la Lumière sera central dans le jeu, et le titre question aussi la présence du groupe de Jack dans ce fameux paradis, car pour Inoue, le titre signfie également : « des personnes qui ne devraient pas être au Paradis ».

On nous précise alors qu’il ne s’agit pas là d’une suite au premier Final Fantasy, mais que le jeu utilise simplement cet univers comme contexte. Il insiste sur le fait que l’histoire du jeu est bien plus développée que ce qu’elle en a l’air et que la démo ne fait qu’effleurer cet aspect, comme tous les autres pans du jeu.

Le look des héros est également abordé et comme on a pu le voir dans la démo, les habits de ces derniers changent vite. Nomura voulait faire en sorte que ces personnages ne ressemblent pas à des héros, et que leur apparence dise quelque chose sur leur histoire, tout comme leur nom. Il explique alors que les nom de Jack, Ash et Jed partagent tous un sens caché.

Mais ce ne seront d’ailleurs pas les seuls alliés de Jack, car Nomura confirme qu’il y aura d’autres personnages, même si l’équipe sera restreinte à 3 héros en combat. Le studio examine aussi les possibilités pour ce qui est de donner des ordres aux alliés en combat, mais il sera au moins possible de personnaliser leur équipement et leur progression.

Un RPG avec de l’action et du challenge, sans punitions

Pour ce qui est du jeu et de sa structure, Nomura explique alors qu’il souhaite conserver l’idée d’aller de donjons en donjons comme dans un RPG, avec une histoire forte qui serait couplée à un gameplay très action. Mais l’idée d’un jeu très difficile a été quelque peu tempérée, comme l’explique Inoue qui déclare vouloir développer un jeu qui propose du challenge, plutôt que des punitions. En somme, rendre le genre pour accessible.

Cela se traduit par le manque d’impact de votre mort (vous ne perdez rien), mais aussi sur le timing des parades ou des esquives. De plus, c’est pour cela qu’il existe un mode facile, tout comme un mode difficile.

Pour ce qui est des armes, plusieurs armes pourront nous permettre d’user de la magie, et on apprend que 8 types d’armes seront disponibles :

La grande épée à deux mains

La massue

La lance

L’épée à une main

La hache

Les dagues

Les katana

Les poings américains (les armes de pugiliste)

Enfin, concernant la musique, il est désormais confirmé que c’est Naoshi Mizuta qui est aux commandes, après avoir œuvré sur Final Fantasy XI et Final Fantasy XIII-2. Il est accompagné par Hidenori Iwasaki (Final Fantasy Crystal Chronicles) et Ryo Yamazaki (World of Final Fantasy).

Pour rappel, Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2022. La démo sur PS5 sera disponible jusqu’au 26 juin, soit deux jours de plus afin de pallier au fait qu’elle ne fonctionnait pas lors de sa première mise en ligne.