Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin s’attarde sur les personnages secondaires en images

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin continue à illustrer sa galerie de personnages. Après avoir montré en images les alliés de Jack avec la famille royale, Square Enix dévoile ici une nouvelle série de screenshots concernant d’autres personnages clés de l’aventure, qui vont croiser la route de nos protagonistes.

Le casting continue de s’étoffer

On découvre tout d’abord le personnage de Sophia, qui semble aussi être une alliée puisqu’elle rejoindra le groupe de Jack. Pour elle aussi, tuer Chaos est une obsession. Astos est quant à lui le chef des elfes noirs, et affirme savoir la position des cristaux que Jack et les autres recherchent.

Ces images illustrent également l’impressionnant boss Tiamat, qui devrait nous faire enchaîner quelques morts, ainsi que quelques lieux que l’on va traverser, comme une forteresse volante ou l’ancien château dans lequel le groupe va rencontrer Astos.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible dès le 18 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.