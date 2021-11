Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin présente ses personnages secondaires en images

Prévu pour sortir durant le mois de mars prochain, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin s’est récemment offert une seconde démo afin de présenter un peu plus en détails son univers, qui reste assez mystérieux. On sait que Jack et ses collègues viendront d’un monde plus contemporain, mais les personnages qu’ils croiseront ont eu droit à peu d’exposition, et Square Enix leur consacre aujourd’hui une nouvelle salve de screenshots.

Il n’y a pas que le Chaos dans la vie

Dans ceux que l’on a déjà vu en vidéo, on retrouve le roi de Cornelia, qui va justement demander à Jack d’aller éliminer Chaos. Il est accompagné par son ministre Lagone, qui s’occupera de retranscrire l’aventure de Jack pour les années futures. On retrouve la reine Jayne ainsi que le personnage de Mia, petite soeur de Sarah, la jeune femme qu’on voit avec un luth et qui joue le fameux prélude de la saga.

Nos quatre héros vont tomber sur le pirate nommé Bikke, qui règne sur la ville de Pravoka et qui se bat à l’aide d’une grande hache à deux mains. On a également droit à quelques images de gameplay en plus histoire de nous faire patienter.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible dès le 18 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.